Yago de Vega: "No hay que olvidar lo que hay detrás del VAR"

El VAR está viviendo una de las semanas más polémicas desde su introducción en la Liga Santander. Las discusiones comenzaron en la jornada pasada de la competición doméstica y fueron aumentando el pasado miércoles tras el Clásico. En esa jornada diez aplazada desde hace dos meses, la polémica se despertó después de dos jugadas sobre Varane dentro del área que, ni el árbitro ni el VAR, indicaron como penalti.

Yago de Vega dejó su opinión en el último tramo de Carrusel Deportivo: "Estoy de acuerdo con Zidane. A mi el VAR me gusta, me gusta la implantación de esta sistema de videoarbitraje, pero aquí hay mucho que mejorar todavía, como quien dice, acaba de echar a andar, es nuevo. Tienen que mejorar mucho los protocolos, las historias, cuando entrar o no entrar".

"Bueno, hay que ir perfilándolo, hay que ir puliéndolo para que tengamos un sistema más cercano a la realidad y a la justicia, pero sin olvidar que detrás de todo esto hay factores humanos. El factor humano conlleva a errores o simplemente aspectos subjetivos que hacen, en este caso, que no todos pensemos de la misma manera", zanja el director del programa.