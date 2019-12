El Gordo que sí toco y los mejores móviles

A ella sí le tocó el gordo…

Este domingo ha pasado por SER Consumidor justo antes del sorteo, María, una joven de A Coruña a la que le tocó el gordo de Navidad hace dos años. Nos ha contado que lo empleó “fundamentalmente en un piso” y que compró la lotería casi por casualidad en un pueblo al que tuvo que ir antes del sorteo. “No he vuelto a jugar el mismo número”, ha contado, además de decirnos que “todavía hoy casi no me lo creo”.

Pedro Blanco y Chevi Dorado nos han contado sus impresiones justo antes de empezar a retransmitir el sorteo en la SER.

Navidades de restaurantes

Juán José Blardony, director de la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid y Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, nos han hablado de la creciente moda de celebrar las fiestas navideñas fuera de nuestras casas.

Móviles buenos, baratos…

David Justo, compañero del programa “Cacharradas”, de Podium Podcast, ha repasado en SER Consumidor los móviles del mercado que, por su relación calidad-precio, son una buena opción de compra en estas fechas: desde el Xiaomi MI 9T al Moto G8 Plus, pasando por el Samsung M30S y algunos más.