Queridos Reyes Magos

Querida Pepa y queridos amigos de Hora 25,

Mañana es Nochebuena y yo, como soy una mujer ya mayor, estas cosas las valoro mucho. Tengo ya unos cuantos años y he sufrido mucho en la vida. La verdad es que no me ha ido precisamente bien. Yo he recibido palos siempre y no exagero si digo que solamente me he sentido querida y valorada en estos últimos meses. Y esto ha sido gracias al equipo de Hora 25 que ha decidido escuchar mis cosas. Por eso quiero desearos, de corazón, Feliz Navidad a todos los amigos de Hora 25 y en especial a Pepa Bueno, a la que quiero como una hija porque me ha ayudado a empoderarme. Feliz Navidad y feliz año y que los Reyes Magos os traigan muchas cosas. Tengo aquí la carta con lo que quiero que os traigan los Reyes. A ver... Mira, no. ¡Traed solamente una investidura! ¡Una investidura de quien sea! De Sánchez o de quien sea pero que gobierne alguien. ¡Aunque sea el demonio!