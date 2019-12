Algunas reflexiones mientras esperamos las decisiones. La primera, creo que el Tribunal Supremo se equivocó. Hubiera debido respetar la impunidad de Junqueras, suspender provisionalmente su prisión preventiva y solicitar el suplicatorio. Puesto que fue el Supremo el que consultó con el Tribunal de Justicia Europeo, lo lógico sería que atendiera su respuesta, pero no es seguro que lo haga entre otras cosas porque cuando consultó estaba Junqueras en prisión preventiva y ahora está condenado. ¿Y qué hará la Abogacía del Estado? Creo que lo que va a sugerir es precisamente lo que Luxemburgo dice: que se conceda la excarcelación provisional a Junqueras y se pida el suplicatorio.

E l segundo capítulo que es digno de ser considerado también es el que afecta al juicio del procés, porque en el primer momento de la euforia el independentismo hizo creer que la sentencia estaba poniendo en circunstancia de nulidad todo el juicio del procés. No es así en absoluto y el independentismo lo sabe muy bien. Además, queda específicamente señalado en la sentencia.

El tercer punto a considerar: la derecha dice que Europa nos ha humillado, que Europa no nos respeta. Olvida que el Tribunal de Justicia Europeo no es un tribunal extranjero, opera como una instancia más de la justicia de los países miembros, en este caso, de la España. Y cuando Vox dice que “a Alemania no lo hubieran hecho esto”, tal vez está españoleando demasiado, a lo mejor Alemania no hubiera cometido el error que creo hemos cometido nosotros, a lo mejor hubiera pedido el suplicatorio. Por lo que se refiere a ERC y a la abstención, pues creo que, aunque Puigdemont aprieta a ERC y ERC aprieta a Sánchez, finalmente ERC se va a abstener en la investidura porque tampoco tiene plan B, no hay otra opción. Cualquier alternativa pondría en el disparadero la victoria en las elecciones generales en España a la derecha y eso le interesa para nada, creo, a ERC.

Alguna consideración más. Creo que a medida que vamos avanzando en este capítulo se pone más y más de manifiesto que solo hay una salida que es el diálogo. Puede que sea muy difícil llegar a algún punto muy concreto, a algún acuerdo, pero no hay más salida que el diálogo. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión dice que, aunque el no al independentismo gana al sí en la encuesta popular, sin embargo, en el Parlamento aumenta la superioridad de independentismo, su mayoría es aún mayor. Diabólica situación, dígame alguien cómo se sale de aquí si no es con un juego combinado de diálogos muy difíciles todos y de muy incierto desenlace, pero que no hay otra salida.

Y, finalmente, una observación tantas veces hecha en la que creo que hay que volver a insistir: siempre he creído que este es un problema político y que, por tanto, los tribunales no iban a poderlo resolver, pero el independentismo con esto está haciendo unas filigranas que hay que volver a desenmascarar una vez más. El hecho de que estemos ante un problema político no puede, en modo alguno, decir que queda abolida la legislación vigente y esto es lo que dice el independentismo, sabiendo que dice un verdadero disparate, pero sin embargo parece que ha hecho fortuna y ha sido comprado por sus seguidores desde luego y por algunos más. En fin, solo algunas consideraciones algunas reflexiones mientras esperamos las decisiones.