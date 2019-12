De manteros a modelos

Hoy he leído en 'El País' un estudio científico según el cual el cerebro humano estaría desarrollando -o habría desarrollado ya- una especie de mecanismo de bloqueo ante los argumentos que nos contradicen; o sea, una suerte de antídoto -o de vacuna- mental para no tener en cuenta las opiniones ajenas.

Esto explicaría muchas cosas, por ejemplo, del actual panorama político, pero no sé si hasta el punto de asimilar la noticia que esta mañana, sinceramente, a mí me ha desarbolado. La publica el diario 'La Vanguardia' y cuenta el caso de una mujer detenida en Estados Unidos, en Iowa, por atropellar a una adolescente, pero no por una imprudencia, o por conducir borracha, o por haberse dado a la fuga. No, la han detenido -y ojalá le caiga un buen puro- tras reconocer que había atropellado a la chica intencionadamente porque “tenía pinta de mexicana”.

Es posible que a la mujer en cuestión se le haya aflojado algún tornillo o no, pero creo que la historia merece al menos un atisbo de reflexión. Cuando se bombardea a la gente con argumentos falaces, de miedo y de rechazo al otro, que si tienen privilegios, que todas las ayudas sociales van para ellos, que colapsan las urgencias, que vienen a robar… Cuando se siembra esa cizaña, sea en Estados Unidos o en Europa, o donde sea, y el terreno ya está abonado, por ejemplo, por una crisis económica, siempre hay alguien dispuesto a comprar ese discurso.

¿Y cómo se puede combatir? Pues con historias verdaderas, no con bulos. Hoy les contamos una que hace meses que rueda y con un título sugerente: “Top manta, Top model: de la acera a la pasarela”. Y no es un cuento, ni un eslogan; es verdad.