Vicente Boluda: "Quiero ser presidente del Real Madrid porque hay que devolverle el club a los socios"

Vicente Boluda ha confirmado este lunes su intención a presentarse a la candidatura a la presidencia del Real Madrid. Unas elecciones que se llevarán a cabo en el 2021 y en el que intentará arrebatarle el puesto a Florentino Pérez después de poco más de diez años al frente del conjunto blanco.

El empresario admite que no se había propuesto presentarse antes porque "no me podía presentar a otras anteriores", debido a la no llegar a los 20 años de antigüedad como socio que exigen los Estatutos. Una pieza clave que ya cumple y que, junto con su aval, no le supondrá problemas para presentarse el próximo 2021.

"Me gustaría ser presidente porque llevo al Real Madrid en el corazón, lo quiero un montón, lo que más me duele es que el club se ha separado, se ha distanciado de lo que es el socio, el madridismo. El club es de los socios y hay que devolvérselo, es algo que tengo muy claro", comentaba en El Larguero con Yago de Vega, añadiendo que la situación actual "no me parece que es lo que debería de ser".

Vicente Boludo cogió la presidencia del Real Madrid el pasado 16 de enero de 2009, cuando Ramón Calderón dimitió como presidente del club. Su puesto duró tan sólo unos meses, hasta el 31 de mayo, cuando Florentino fue elegido. Un rival al que ve muy difícil de poder superar, pero nada imposible: "No sé si se le puede ganar, pero se puede intentar, se puede tener opción para intentarlo".

"No puede hacer todo lo que creía que debería hacer, pero hay más momentos en la vida", indicaba el ex presidente. "No me arrepiento en absoluto de mi otra época de presidente, hicimos lo que había que hacer y lo que se debía hacer. En aquel momento hicimos lo mejor para el Real Madrid", añadía, también recordando uno de sus momentos más reconocidos: "¿Lo del chorreo? Si todo lo malo que hubo fue eso... es una manera de hablar, como otra cualquiera".

Boludo indicó que al Real Madrid se hacían falta, al menos, tres jugadores más para poder volver a un nivel superior, aunque no quiso mojarse en El Larguero y se guardó los nombres para él. "¿Fichajes? ¿Francés y de 20 y pocos? Seguramente", concluyó.