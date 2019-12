Imanol Alguacil: "Es buena señal que Bartomeu le mandase esa carta a Rubiales, eso es que les escoció el resultado"

Si hay un equipo que ha rendido a gran nivel en esta primera vuelta es la Real Sociedad. El equipo de Imanol Alguacil se marcha de vacaciones en puestos europeos y con firme intención de pelear por la cuarta plaza de acceso a Champions.

Precisamente el técnico donostiarra fue uno de los protagonistas de 'El Larguero' de este lunes. "Entre clasificarme para la Champions o ganar la Copa del Rey si me obligas a elegir me quedo con ganar la Copa. No tengo dudas", comentó Alguacil a Yago de Vega.

El entrenador 'txuri-urdin' también habló de la polémica arbitral del encuentro ante el Barcelona dejando claro que no le importó la carta que mandó posteriormente Bartomeu a Luis Rubiales. "Para nada. Eso es buena señal. Eso es que les ha escocido el resultado".

Además, también habló de Martin Odegaard, sin duda la sensación en esta primera vuelta de Liga, el cual está cedido por el Real Madrid. "Sí que me esperaba este rendimiento de Odegaard. Lo que vosotros veis es en el campo pero lo mejor de Martin está en el día a día. En cómo trabaja, en cómo es como persona... es lo mejor. Seguramente el Real Madrid intentará recuperar a Odegaard pero yo creo que va a quedarse esta segunda temporada en la Real. Es muy maduro y sabe que está en un sitio en el que puede crecer".