Alberto Rodríguez: "Me declaro culpable pero orgulloso de los errores de la primera temporada"

Dicen que segundas partes nunca son buenas pero hay excepciones. Movistar estrenó en 2017 'La Peste' de la que acaba de estrenar la segunda entrega. Esta segunda temporada, ambientada la Sevilla de finales del siglo XVI ,deja atrás la epidemia de peste para poner el foco en la Garduña, la mafia que dirigía los hilos de poder en esa Sevilla del XVI. "Esta temporada va de como se establece el poder en una ciudad como Sevilla que era la estrella con el mayor poder económico de todo Occidente donde había mucho oro pero también mucha miseria", dice el creador y director Alberto Rodriguez. "Era una forma de hablar del poder evidente, del que todo el mundo veía que era el Cabildo, y de como se organizaba la otra parte, la que sufría la miseria"

Patricia López Arnaiz es Teresa Pinelo en la serie, una mujer más solidaria y abierta a los demás que en la primera temporada. "Teresa me sigue generando dudas al verla porque con ella me ocurre mucho de experiencia. Pero veo a una Teresa más permeable al exterior, al otro y es lógico porque vivir las muertes de los suyos la afectan. Ella ahora es generosa y lo da todo por su causa"

Si algo no cambia en la serie es la ambientación, la recreación histórica, los efectos. "Se puede pensar que teníamos un presupuesto exagerado pero era lo necesario, un presupuesto adecuado para que la serie transmitiera verdad" , nos dice Alberto Rodriguez. "Ha sido una serie muy exigente. En la primera temporada estuvimos trabajando año y medio documentando la serie, rodándola y montando porque no sabíamos como íbamos a recrear la Sevilla del XVI". Sobre si habrá tercera temporada el director no lo descarta "porque se han quedado historias por contar pero las series consumen mucho. Y además yo quiero rodar una película" .