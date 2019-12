Carolina Marín: "El objetivo por el que luchamos día a día es esa segunda medalla olímpica"

Carolina Marín atiende a los micrófonos de El Larguero para analizar con Yago de Vega uno de los años más duros de su carrera deportiva, un 2019 en la que no pudo viajar al Mundial de Bádminton por una lesión en su rodilla. Su año se torció ya el pasado mes de enero, durante el Masters de Indonesia, truncando todo su año y las siguientes competiciones.

La jugadora de bádminton sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que le obligó a pasar por quirófano y tener que volver a aprender a jugar a su deporte. Sin embargo, pudimos ver a la campeona olímpica de Rio 2016 dar unos goles apenas cinco días después de su operación. "Ha sido un 2019 muy duro, sí, tanto deportivamente como personalmente. He aprendido muchísimas cosas, pero creo que me he superado a mí misma gracias a todo el equipo que tengo", indicaba Carolina durante el programa.

"Ha habido veces durante la lesión que me sentía inútil. Tenía que empezar a caminar de nuevo, a saltar que es muy importante en mi deporte... imagínate, con 26 años volver a esas cosas que hacías cuando tenías meses simplemente", explicaba en El Larguero, admitiendo que este año ha tenido, incluso, menos vacaciones de las habituales. "He entrenado más que incluso cuando no estaba lesionada", añadía.

Entrando ya en el 2020, año olímpico, Carolina Marín sólo piensa en llegar de la mejor manera posible a los próximo Juegos Olímpicos de este verano, en Tokio, donde luchará por una nueva medalla de oro, la segunda en su carrera deportiva. "Quizás sí que tenga un poco de desventaja de cara a los Juegos Olímpicos. Pero también es verdad que tengo que defender menos puntos que las demás", comentaba, dejando claro que sus sensaciones físicas son muy buenas casi un año después de la lesión. "Ya llevo pensando mucho tiempo en esa segunda medalla olímpica. Es el objetivo por el que luchamos día a día. Ojalá merezca la pena", zanja.