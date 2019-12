¿Pensiones congeladas?

El Consejo de Ministros ha decidido congelar provisionalmente las pensiones a la espera de que se configure un Gobierno con plenas facultades. La subida automática sería del 0,25% y como su deseo es subirlas un 0,9, conforme al IPC, prefieren esperar. Las razones que ha esgrimido la ministra portavoz son de tipo técnico y logístico. Pero es difícil que la razón de una subida mayor explique la sinrazón de no subir, provisionalmente, ni un solo euro.

Porque además no sabemos cuánto durará la provisionalidad. Mientras no se confirme la investidura, cabe la indeseable posibilidad de una repetición electoral y la congelación, entonces, solo se disolvería con la llegada del verano. Y eso si no hubiera otra aritmética parlamentaria. En fin, es muy difícil de explicar lo inexplicable. La subida de las pensiones, como ha dicho la ministra Celaá, tiene mucho interés social, sobre todo en un colectivo al que, muchas veces, incluso con subida, le cuesta llegar a fin de mes. Yo no soy pensionista, pero sospecho que para los jubilados hoy no es, precisamente, un día jubiloso.