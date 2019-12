Piti, sobre el 'caso Zozulya': "Han pasado cosas más graves en otros estadios"

Es muy querido en España, especialmente en el Rayo Vallecano, pero actualmente Piti, Francisco Medina Luna juega en el Jamshedpur indio. Allí prueba “otro fútbol”, “una aventura, una experiencia fuerte, pero única en mi vida”, le ha contado a Yago de Vega en El Larguero.

La pasada semana recibió una escalofriante entrada que, en sus palabras, le podía haber retirado del fútbol. Afortunada y casi milagrosamente no le partió la pierna y ‘solo’ le hizo una fisura con edema en la tibia que le va a mantener apartado del verde alrededor de un mes.

DURÍSIMA la entrada que sufrió @10Piti ayer y que le ha dejado fuera de combate... Esperemos que no sea nada y podamos volver a ver pronto sobre el verde al gran Piti!



Por cierto, el de la entrada criminal no fue expulsado 🙈 pic.twitter.com/blkepiLG9x — José David Palacio (@josedpalacio) December 20, 2019

Un hombre con peso histórico en Vallecas como sin duda es él, ha opinado sobre la situación que vive el club rayista: “Es muy difícil, no entiendo cómo se ha llegado a este punto. Muchas veces me pregunto si es tan difícil llegar a un acuerdo como ha habido durante tantos años, una convivencia buena donde afición y jugadores sean uno”.

Piti, que ha apuntillado que “es una pena ver al Rayo en esta situación”, ha añadido: “La gente más radical es la que muchas veces hace daño al fútbol, pero no creo que sea el caso del Rayo Vallecano. Los Bukaneros siempre han apoyado al Rayo en todo y han sido y son una parte muy importante del Rayo. La afición los que más apoyan son ellos, cuando hay que sacar la fuerza se saca de ahí. Han pasado cosas graves, pero en todos los equipos hay. Yo ataco siempre a los ultras violentos, pero no creo que haya sido el caso del Rayo Vallecano. En este asunto quizá se ha ido un poco de las manos, pero no ha sido tan grave como ha podido ser en otros equipos. Yo siempre les defenderé hasta ver otros casos mucho más graves como han pasado en otros estadios”.

“Cuando un ultra agreda o se comporte de cierta manera debe ser retirado del fútbol, pero el caso de Zozulya no creo que fuera una cosa solo de los Bukaneros, creo que todo el estadio cantaba lo mismo. He escuchado en muchísimos más estadios donde se insulta a los jugadores, ¿qué hacemos? ¿Echamos a todo el mundo del fútbol de los estadios?” Aunque ha apuntado que está “de acuerdo en que hay que tener más respeto al jugador”.

Eso sí, ha concluido: “Hay que tratar a todos por igual. Muchas veces paga el pato el más pequeño. A lo mejor ahora quieren empezar por el Rayo Vallecano, ¿por qué no han empezado con otros equipos más grandes? Antes del Rayo Vallecano habían empezado otros clubes y no se han tomado medidas. Si quieren continuar que continúen, a ver si al final continúan, que es lo que queremos ver todos, pero que no tomen al Rayo Vallecano ahora como un club pequeño, como aquí vamos a empezar ahora y aquí paramos”.