Sube la asistencia al cine, bajan las películas españolas

Después de cinco años en racha, superando la barrera moral y económica de los 100 millones de euros de recaudación, el cine español se estanca. Finalmente, la recaudación llegará a los 95 millones de euros, según los datos de Renktrak para el Ministerio de Cultura, y superando los 15 millones de espectadores. Son cinco millones por debajo de esa cifra casi psicológica, pero de la que el cine español venía presumiendo en años anteriores.

Este 2019 no superará esa cifra, a pesar de que no ha sido un mal año para la asistencia a las salas de cine, que ha subido un 7 por ciento, con respecto al ejercicio anterior. Es cierto que las películas españolas han tenido resonancia y, además, han estrenado grandes nombres de nuestro cine, como Almodóvar con Dolor y Gloria, que ha recaudado más de cinco millones de euros, y Alejandro Amenábar con Mientras dure la guerra, con una exitosa cifra de público y recaudación: 11 millones de euros y casi 2 millones de espectadores, que convierten a esta película de la guerra civil en la tercera más taquillera.

Encabeza la lista Padre no hay más que uno, la comedia de Santiago Segura que produce Antena 3 y que ha superado los 14 millones de euros. Le sigue otra comedia -el género de moda entre el público español-, esta vez producida por Telecinco Cinema, Lo dejo cuando quiera, de Carlos Theron. En el puesto tres, Amenábar, y en el cuatro, otra comedia de Telecinco, Si yo fuera rico, de Álvaro Fernández Armero.

Sin embargo, la taquilla española no ha explotado ni ha tenido un gran fenómeno este año, como en 2018 fue Campeones, que logró más de 19 millones de euros, o como en 2017 con los 17 millones de la cinta de animación Tadeo Jones, una cifra que casi dobló en el año 2016 Jota Bayona con Un monstruo viene a verme.



¿Qué pasa entonces para que nuestras películas no superen ese dinero? Hay tres causas que podrían explicarlo, que Telecinco, que suele liderar la lista de las películas más taquilleras, solo ha estrenado dos comedias, Si yo fuera Rico y Lo dejo quiera, en lugar de las cuatro habituales. Las dos películas han hecho muy buena taquilla, pero no la suficiente como para convertirse en el fenómeno que empuje la recaudación.

También perjudica, y mucho, que Disney concentre todas las producciones (Fox, Marvel, Star Wars y la propia producción Disney), y no deje hueco a nadie más en las salas de cine. La tercera causa es que el cine español de case media, es decir, películas ni muy grandes, ni muy independientes están desapareciendo y las que quedan no encuentran su público. Solo las televisiones consiguen promocionar y colocar sus películas entre los primeros puestos de la taquilla, mientras que las óperas primas o las películas independientes se quedan a la cola. Falta un cine de presupuesto medio que no acaba de encontrar el público, a diferencia de lo que ocurría hace una década.

Si hablamos del cine hecho por mujeres en España, los datos también empeoran con respecto al año anterior. Si en 2018 las directoras eran un 20 por ciento; en 2019, solo son un 10 por ciento. Eso quiere decir que del total de 218 películas, producidas o coproducidas en España, estrenadas en cines, solo un 23 tienen a una directora detrás. Esto significa un importante retroceso con respecto al 2018, cuando las mujeres estrenaron 36, trece más que este año. De ahí se deduce que solo haya una mujer nominada al Goya, Belén Funes, en la categoría de dirección novel con La hija de un ladrón.

No solo las directoras están ausentes de los premios, también de la taquilla, de las 20 películas con más espectadores solamente hay dos películas dirigidas por mujeres. Son Bajo el mismo techo, de Juana Macías, y Gente que viene y bah, de Patricia Font. Y es que el carácter independiente de las películas dirigidas por mujeres hace que tengan un impacto menor en las salas comerciales.