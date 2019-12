Yago de Vega: "Me sorprende que Real Madrid y Atlético lo hayan dejado escapar"

Erling Haland llegó al Borussia Dortmund como fichaje invernal tras firmar una fase de grupos de ensueño con el RB Salzburgo en la actual edición de la UEFA Champions League. Tras ver las actuaciones del joven delantero fueron varios los clubes que se interesaron por él, incluyendo varios españoles, hasta que finalmente el club alemán se lo llevó sorpresivamente.

Tras este fichaje, y con los dos principales clubes madrileños buscando delantero, Yago de Vega opinó acerca de la joven perla nórdica del fútbol mundial: "Era una de los fichajes más cotizados. La verdad me llama la atención, si hay equipos en nuestra liga que están buscando un delantero 'nato' y no se han fijado en Haland, que ha costado 22 millones más o menos, a mi me da que se les ha escapado una oportunidad de traer un delantero con muchísima proyección (...) Me parece una gran opción, por ejemplo, para el Real Madrid o el Atlético de Madrid que están buscando un refuerzo en la delantera", sostuvo.

Además, el director del programa también habló acerca de las características del joven delantero de 19 años que deslumbra en Europa: "Cualquiera que estuviese viendo la Champions League este año sabe quién es Haland. A mí me sorprende mucho que un equipo como el Atlético de Madrid esté intentando traer a un jugador como Cavani, súper contrastado, pero con 32 años. El futuro de Cavani en el Atlético de Madrid es muy limitado con respecto a un jugador como Haland (...) A mí me sorprende que a equipos tan potentes como Atlético de Madrid o Real Madrid se les escape un jugador como Haland", concluyó.