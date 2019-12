Miguel Ángel Muñoz: "Cuando he corrido en Boston, en Chicago o en Nueva York parece que llevo una bandera de España"

Si uno pone estos días 'San Silvestre' en el buscador encuentra estos titulares: "La San Silvestre de Gijón se enfunda en oro", " La San Silvestre de Santiago triplica la participación siete años después de su estreno", "La San Silvestre de Zaragoza, camino de récord" o "Un cartel de estrellas del mejor equipo del mundo para la mejor San Silvestre, la vallecana"... Y así podíamos seguir enumerando titulares.

Es verdad que la de Madrid, la San Silvestre Vallecana, es la más conocida, pero en España se celebran 1.251 carreras que reúnen a casi 700.000 personas para despedir el año corriendo. A este fenómeno deportivo les ha rendido homenaje Rodrigo Moro en el documental: 'San Silvestre: La energía de las personas'.

Moro se ha pasado esta tarde por 'La Ventana' para hablar de este documental que presenta en Gijón coincidiendo con el 50 aniversario de esta carrera en la ciudad asturiana. Con 'San Silvestre: La energía de las personas' Rodrigo Moro pretende hacer un homenaje a estas carreras que empezaron en España en 1961, en concreto en Galdakao, en el País Vasco, que fue la primera. Sus historias de vida y anécdotas sobre el asfalto.

Anécdotas como el hecho de que, al principio, en las primeras ediciones de la San Silvestre Vallecana no había cortes de tráfico. Solo tenían el permiso del ayuntamiento, pero corrían entre coches acompañados por la policía municipal.

En nuestro país despiden el año corriendo 675.867 personas, el 65% son hombres frente al 35% que son mujeres que recorren 48.802.758 km en toda España.

Miguel Ángel Muñoz y la San Silvestre Vallecana

En 'La Ventana' hemos hablado también con un asiduo a una de estas San Silvestres, la vallecana, que es el actor Miguel Ángel Muñoz. El actor ha contado que para él es un día especial, coincide con el último día del año en el que realiza una lista de propósitos y deseos “que guardo en un armario y en los diez kilómetros me da para pensar qué es lo que me voy a proponer para el año siguiente”.

Aunque explica que para él son diez kilómetros “para disfrutar”, este año es diferente porque no ha podido prepararse del todo: “Estuve a punto de correr la maratón de Berlín, tuve que dejarlo por una lesión y he empezado casi para la San Silvestre”, ha explicado el actor.

Y su relación con el ‘running’ tampoco ha sido siempre la mejor; ha explicado que el deporte que más practicaba de joven era fútbol: “Para mi correr era la pretemporada y no me gustaba nada”, así fue hasta que un día una persona le convenció para salir a correr y le “picó el gusanillo”.

Carreras populares: lo mejor para empezar

Precisamente una carrera como la San Silvestre -cree- es una de las mejores maneras de empezar: “Cuando más me animé fue cuando corrí mi primera carrera popular, la Rock 'n' Roll Madrid, al año siguiente corrí la media maratón y un año después estaba corriendo una maratón”.

La colaboradora de ‘La Ventana’ Marta Fernández le ha preguntado al actor cómo es correr en una carrera de este tipo siendo una persona conocida; y él explica que nunca ha tenido ningún problema porque, aunque “en este tipo de carreras me suele conocer muchísima gente”, asegura que son personas “muy respetuosas”. “Les puede hacer gracia o ilusión ver a una persona conocida en una carrera pero lo que más les gusta es que compartas su afición; pero no es para nada incómodo”, ha asegurado Miguel Ángel Muñoz.

"El empujón definitivo"

Explica que nunca le han parado y que lo que pueden hacer es saludarle o gritar, algo que le anima aún más cuando la carrera es fuera de España: “Cuando he corrido en Boston, en Chicago o en Nueva York parece que llevo una bandera de España porque por suerte mi cara es popular para los españoles que viven allí. Le hace mucha ilusión a mucha gente verme y a mí lo que me transmiten es lo más especial que me pasa durante una carrera”.

Acerca del documental de Rodrigo Moro ha querido darle la enhorabuena al director y ha asegurado que ha supuesto “el empujón definitivo” para terminar corriendo la San Silvestre este año: “Lo que han hecho es super especial”.