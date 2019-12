"Los ingresos no podrán compensar los incrementos de gasto"

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han firmado este lunes los contenidos del acuerdo programático con que el presidente en funciones se presentará a la investidura. Fundamentalmente, este documento prevé la subida de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, la derogación de gran parte de la reforma laboral de 2012, subir el salario mínimo hasta los 1200 euros a lo largo de la legislatura, vincular de nuevo la subida de las pensiones al IPC y permitir que los ayuntamientos que lo consideren puedan poner límites al precio del alquiler.

Esto es tal cual lo mismo que contemplaba el acuerdo de presupuestos. Subir el IRPF a los que declaran más de 130.000 euros es subir el IRPF a poco más de 120.000 contribuyentes en España. No llegan al 0,7% del total. Hacienda calculaba recaudar 328 millones de euros con esta medida. Unos 5.600 con el conjunto del plan fiscal que presentó entonces y que es muy parecido al que figura en el pacto entre Sánchez e Iglesias. "El problema general, no solo del IRPF sino de la reforma fiscal que se ha propuesto, es que yo creo que se queda muy corta en muchos elementos y sobre todo que no es capaz de financiar los aumentos del gasto que en general se proponen a lo largo de todo el programa" ha explicado Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco, en Hora 25 de los Negocios.

Respecto al controvertido punto de la derogación de la reforma laboral el documento habla de derogar con carácter de urgencia el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la limitación temporal temporal de los convenios colectivos, y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. También se comprometen a limitar tanto la subcontratación de servicios por parte de las empresas como la capacidad que tienen éstas para modificar unilateralmente las condiciones del contrato.