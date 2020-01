"Por esa regla de tres, Messi es un fracasado porque no gana una Champions desde 2015"

El debate de los jueves ha tenido como gran protagonista a Pep Guardiola, y la gran cuestión es si está fracasando realmente el técnico español en el Manchester City tras no haber llegado nunca a semifinales de la Liga de Campeones.

En este debate de los jueves los dos bandos estaban formados por Antonio Romero y Jesús Gallego por un lado, y Lluis Flaquer y Marcos López por otro.

Antonio Romero: "Guardiola cada vez se parece más a una copia a Mourinho en ruedas de prensa. Ahora que palma raja de los árbitros"

Gallego: "En enero tirar la liga es una señal clara de que estás fracasando"

Lluis Flaquer: "Guardiola este año tiene un problema que es que tiene enfrente al mejor equipo de Europa. Está fuera de lugar decir que está fracasando con la cantidad de títulos que tiene"

Marcos López: " De verdad que yo no entiendo la pregunta, no entiendo. Es que por esa regla de tres, Messi también es un fracasado porque no gana la Champions desde 2015"

Todo ello en un intercambio verbal en el que también hubo hueco para los oyentes quienes tanto los que entraron por teléfono como los que votaron por redes sociales le dieron la razón al equipo formado por Romero y Gallego.