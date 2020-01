La crítica de Mourinho al VAR que comparte Iturralde González

Hay una sensación en torno al videoarbitraje (VAR) que preocupa a Iturralde González. El árbitro de la SER ha confesado en 'El Larguero' que en estos días navideños ha percibido que "la gente está cada vez más confundida" respecto al VAR. "Hay una desconfianza y una desconexión de la gente que me extraña", ha señalado.

En su opinión, en parte es porque todo el mundo parece querer un VAR "a la carta", que sea "lo que ellos quieren" en lugar de lo que realmente es. En cualquier caso, reconoce que comparte la reflexión de técnicos como José Mourinho y Carlo Ancelotti sobre uno de los fenómenos que ha causado el videoarbitraje: este sistema ya no parece un asistente del árbitro principal, sino que muchas veces es el que arbitra los partidos. Iturralde está de acuerdo con esa reflexión y aboga por mejorar en este aspecto. "Ahora se da más importancia a ser árbitro VAR que a ser árbitro de campo", ha asegurado.

Como en otras ocasiones, el colegiado ha insistido en la necesidad de recudir el número de árbitros que van a la sala VOR en los partidos de primera para que los criterios que se aplican estén más claros. "Debería haber cinco para todos los partidos de Primera. ¿Por qué en las últimas jornadas de los campeonatos hay árbitros que repiten? Porque el comité confía en los que están mejor", ha añadido.

En su consultorio semanal, el vasco ha hecho también un pequeño alegato contra estas fiestas navideñas: "No me gustan nada. Si las quitaran del calendario me harían un favor. Es la mayor fiesta de la hipocresía".