La trastada viral de Iago: su hijo le pinta el sofá y su mujer se entera por Twitter

Este jueves, a media tarde, el periodista de ‘El Mundo’ Ricardo Colmenero subió una foto de su sofá de color beis garabateado por completo con pintura azul y roja, trazos irregulares. Digamos que el hijo de Ricardo, que se llama Iago, se puso creativo. Esta foto del sofá iba acompañada del siguiente mensaje: "¿Alguna idea brillante antes de que mi mujer llegue y pregunte y tú qué hacías mientras...?".

El tuit se ha hecho tremendamente viral, la gente lleva ofreciendo soluciones durante horas a este expediente sofá -lo llamaremos así-, algunas respuestas serias, otras muy divertidas como: "Deshazte del niño. Ni se dará cuenta de lo del sofá", "Píntate la cara y di que te pintó mientras dormías", o "Dale la vuelta a los cojines, y pon una manta por encima. Y un día que se quede ella a solas con el niño le das la vuelta y la culpa de ella".

El pacto de la siesta

Colmenero se ha pasado esta tarde por 'La Ventana' para contarnos lo más importante: qué estaba haciendo él mientras a su hijo Iago le entró la vena artística: “El que me decía que podía haber acabado con la cara pintada yo también tenía razón. Con tres años y medio si pactas con él que vamos a dormir la siesta los dos, no te fíes”.

A Ricardo Colmenero le han encantado las respuestas que ha recibido a través de Twitter, respuestas "tremendamente ingeniosas". Asegura que “España es un país extraordinario para poner excusas”.

De hecho, además de las excusas, en Twitter le han ofrecido “productos de limpieza, o trucos caseros con yogurt. Incluso algunos abogados especializados en divorcios te ofrecían sus servicios”.

Como es lógico, la mujer de Colmenero terminó enterándose, pero -aunque no tiene Twitter- no lo descubrió a través de su pareja; si no de gente que le envío una captura del tuit de su marido a través WhatsApp a la media hora de que él lo subiera.

"Me alegré por la elección de colores"

Y entonces se produjo un momento similar al “Do they know that we know they know we know?”: “Ella estaba trabajando y me mandó un mensaje diciéndome que iba a venir más tarde”, en ese momento él pensó que su mujer no sabía lo que había pasado, “y tenía cierto margen. Yo le puse: «tranquila, ya me quedo yo con el niño, no hay problema». A ese mensaje que terminaba con un emoticono con la cara de un beso y un corazón su mujer le respondió: “Así tienes más tiempo para limpiar el sofá”.

Colmenero nos ha explicado que tampoco ha podido echarle la bronca a su hijo “porque nunca le dije que no podía pintar el sofá. Porque yo suponía que la primera vez que se dirigiera al sofá estaría yo allí para verlo”.

La sucesión de los hechos fue la siguiente: “Yo primero me llevé le susto. Como cronista del Barça me alegré por la elección de colores totalmente aleatoria y luego me puse a limpiar, vi que salía y ya colgué la foto”.

La única duda que le queda es si a su hijo le habrá quedado claro el mensaje de: “no se pinta el sofá”, más aún después de no haber entendido: “dormimos los dos la siesta”.