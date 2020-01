Los Globos de Oro se rinden a las plataformas: la porra de mejores series

Sin 'Juego de Tronos', los Globos de Oro se debaten entre la renovación, muy del gusto de la prensa extranjera, y las segundas oportunidades. No ha sido un año con una serie que se desmarque como gran favorita, salvo 'Chernóbil' en la categoría de miniserie. En drama, la competición está abierta entre 'The Crown' y 'Succession' por su tercera y segunda temporada respectivamente, pero la sorpresa puede ser 'The morning show', una de las primeras series del servicio de streaming de Apple con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. En comedia, sí hay una ficción que sobresale entre las demas, 'Fleabag', la producción británica de Phoebe Waller-Bridge que ya arrasó en los Emmy y que ha encandilado a la crítica americana.

Mejor serie de televisión (drama):

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Pepa Blanes: Succession

José M. Romero: The Crown

Dani Garrán: The Morning Show

Mejor serie de comedia o musical:

Barry

Fleabag

El método Kominsky

La maravillosa Sra. Maisel

The Politician

Pepa Blanes: Fleabag

José M. Romero: Fleabag

Dani Garrán: Fleabag

Mejor miniserie o película para televisión:

Chernóbil

Trampa 22

Fosse/Verdon

La voz más alta

Creedme

Pepa Blanes: Creedme

José M. Romero: Chernóbil

Dani Garrán: Chernóbil

Mejor actriz de serie dramática:

Jennifer Aniston (The morning show)

Olivia Colman (The crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big little lies)

Reese Witherspoon (The morning show)

Pepa Blanes: Jennifer Aniston

José M. Romero: Olivia Colman

Dani Garrán: Olivia Colman

Mejor actor de serie dramática:

Brian Cox (Succession)

Kit Harington (Juego de Tronos)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

Pepa Blanes: Brian Cox

José M. Romero: Tobias Menzies

Dani Garrán: Rami Malek

Mejor actriz de televisión (musical o comedia):

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel)

Kirsten Dunst (Cómo llegar a ser Dios en Florida)

Natasha Lyonne (Russian doll)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Pepa Blanes: Kirsten Dunst

José M. Romero: Rachel Brosnahan

Dani Garrán: Rachel Brosnahan

Mejor actor de televisión (musical o comedia):

Michael Douglas (El método Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The politician)

Paul Rudd (Living with yourself)

Ramy Youssef (Ramy)

Pepa Blanes: Ramy Youssef

José M. Romero: Bill Hader

Dani Garrán: Ben Platt

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

Patricia Arquette (The act)

Helena Bonham Carter (The crown)

Toni Collette (Creedme)

Meryl streep (Big little lies)

Emily Watson (Chernóbil)

Pepa Blanes: Toni Collette

José M. Romero: Helena Bonham Carter

Dani Garrán: Toni Collette

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

Alan Arkin (El método Kominsky)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgard (Chernóbil)

Henry Winkler (Barry)

Pepa Blanes: Andrew Scott

José M. Romero: Alan Arkin

Dani Garrán: Andrew Scott

Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

Kaitlyn Dever (Creedme)

Joey King (The act)

Helen Mirren (Catalina la Grande)

Merritt Wever (Creedme)

Michelle Williams (Fosse/verdon)

Pepa Blanes: Michelle Williams

José M. Romero: Merritt Wever

Dani Garrán: Merritt Wever

Mejor actor de miniserie o película para televisión:

Christopher Abbott (Trampa 22)

Sacha Baron Cohen (El espía)

Russell Crowe (La voz más alta)

Jared Harris (Chernóbil)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Pepa Blanes: Russell Crowe

José M. Romero: Jared Harris

Dani Garrán: Jared Harris