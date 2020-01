Paco López: "¿Si es el Atlético más débil? La clasificación ahora es irrelevante"

El entrenador del Levante, Paco López, ha atendido a El Larguero para hablarnos de cómo llega su Levante a su primer partido del año en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone vienen con toda la actualidad del mercado de fichajes y la búsqueda del ansiado delantero.

Respecto si este es el Atlético más débil en las últimas temporadas que ha visto Paco López, el míster lo tiene claro: "Es cierto que no empezaron muy bien, pero este tipo de equipos no es cómo empiezan, por eso no nos vamos a fiar nada. Ahora mismo la clasificación es irrelevante", afirma.

El secreto para plantear partidos ante rivales tan fuertes, el mánager granota tiene claro que pasa por "ser nosotros mismos para tratar de competir". El Levante, noveno con veintiseis puntos, se encuentra a cuatro puntos de Europa sin embargo no se fija en esos puestos europeos: "No miramos ni a Europa ni al descenso, nos fijamos sólo en nosotros mismos", aseguró poniendo de ejemplo la temporada pasada.