Otros mundos son posibles, los de Yuri Herrera

"He hallado tesoros inimaginables, he resuelto enigmas centenarios, he topado con espíritus oscurísimos, todo a través de la nariz. No de la mía, sino a través de las narices de los otros' escribe Yuri Herrera en su cuento 'El cosmonauta'. Nacido en Actopán, en México, Yuri Herrera es autor de las novelas Trabajos del reino, Señales que precederán al fin del mundo y La transmigración de los cuerpos, todas publicadas en España por la Editorial Periférica. Acaba de publicar Diez planetas, un conjunto de relatos que se mueven entre la fantasía y la ciencia ficción, cuentos en los que el autor vuelve a hablar del exilio y la frontera, ideas que sobrevuelan toda su obra.

Pero no sólo exploramos los mundos imposibles de Yuri Herrera. El escritor Amín Maalouf cree -y nos lo cuenta en La Hora Extra- que los pequeños problemas que acompañaron su infancia en un remoto rincón del mundo han crecido con él hasta convertirse en los grandes problemas de nuestro tiempo. Y eso es lo que Maalouf relata de alguna forma en su libro El naufragio de las civilizaciones, que parte de su historia familiar para terminar hablando del cambio climático o la lucha por la dignidad en distintos lugares del planeta.

Faltan 20 días para que se celebre en Málaga la Gala de los Premios Goya y aprovechamos también para hablar de quienes imaginan mundos, conflictos y personajes, los guionistas de cine, aquellos que escriben las historias que luego veremos en las pantallas. Por cierto, que la ciudad de Roma se rinde estos días a la figura de uno de los grandes guionistas, productores y directores de cine del siglo XX, Sergio Leone, creador de un universo propio, el espaguetti western, poblado de tipos duros mascando tabaco, cubiertos polvo y de sudor.





Hoy colaboran en La Hora Extra: Joan Solés, Álvaro Zamarreño, Eva Cruz, Yonyi Arenas, Emma Vallespinós, José Manuel Romero y Almudena Lopesino.



La música que suena es de Pauline en la playa, Deluxe y The Dixie Cups, entre otros.