'Dolor y gloria' y la cinta de animación 'Klaus', nominadas en los Bafta

La Academia de cine británica ha dado a conocer sus nominados para esta edición. Los galardones se entregan una semana antes que los Oscar y siempre son buen termómetro de la temporada. Los Bafta perfilan las listas de candidatos y mejores producciones del año. En película compiten '1917', la cinta de Sam Mendes que, tras ganar el Globo de Oro, emerge como alternativa ante las producciones de Netflix, 'El Irlandés' e 'Historia de un matrimonio', la incómoda 'Joker', la carta de amor de Quentin Tarantino en 'Érase una vez... en Hollywood', y el auténtico fenómeno del año, la película surcoreana 'Parásitos'.

La cinta de Bong Joon-ho es la gran rival de Pedro Almodóvar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, que comparten junto a 'The Farewell', 'Retrato de una mujer en llamas' y el documental 'For Sama'. Pero hay más representación española, la película de animación 'Klaus', de Sergio Pablos para Netflix, aspira a la estatuilla en esa categoría junto a las propuestas Disney, 'Frozen 2' y 'Toy Story 4'. Esta es la lista completa de nominados:

Mejor película

1917

El Irlandés

Joker

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

Mejor película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Los dos papas

Mejor película de habla no inglesa

The Farewell

Dolor y gloria

Parásitos

For Sama

Retrato de una mujer en llamas

Mejor película de animación

Frozen 2

Klaus

Toy Story 4

Granjaguedon: Vuelve la oveja Shaun

Mejor director

Sam Mendes por 1917

Martin Scorsese por El Irlandés

Todd Phillips por Joker

Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood

Bong Joon-ho por Parásitos

Mejor guion original

Súperempollanas: Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Puñales por la espalda: Rian Johnson

Historia de un matrimonio: Noah Baumbach

Érase una vez en Hollywood: Quentin Tarantino

Parásitos: Han Jin Won, Bong Joon-ho

Mejor guion adaptado

El Irlandés: Steven Zaillian

Jojo Rabbit: Taika Waititi

Joker: Todd Phillips, Scott Silver

Mujercitas: Greta Gerwig

Los dos papas: Anthony McCarten

Mejor actriz

Jessie Buckley por Wild Rose

Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan por Mujercitas

Charlize Theron por El escándalo

Renée Zellweger por Judy

Mejor actor

Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywoood

Adam Driver por Historia de un matrimonio

Taron Egerton por Rocketman

Joaquin Phoenix por Joker

Jonathan Pryce por Los dos papas

Mejor actriz de reparto

Laura Dern por Historia de un matrimonio

Scarlett Johansson por Jojo Rabbit

Florence Pugh por Mujercitas

Margot Robbie por El escándalo

Margot Robbie por Érase una vez en Hollywood

Mejor actor de reparto

Tom Hanks por A Beautiful day in the neighborhood

Anthony Hopkins por Los dos papas

Al Pacino por El Irlandés

Joe Pesci por El Irlandés

Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood

Horas antes se anunciaron los candidatos a uno de los premios más especiales que entrega la Academia británica, el de artista emergente que vota el público. La reciente ganadora del Globo de Oro Awkwafina es la la favorita por su trabajo en 'The Farewell'. En la lista le acompañan Kaitlyn Dever por 'Súperempollonas ', el actor de 'Waves Kelvin Harrison Jr. y el intérprete de 'Blue Story' Micheal Ward.