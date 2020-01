Repaso a la prensa

Acabo de llegar a la radio ahora mismo directamente de la vacaciones y aún no me ha dado tiempo todavía a mirarme la prensa. He estado, la verdad, bastante desconectada estos días. No he mirado nada de política, ni nada.

O sea que si me lo permitís, antes de dar la opinión sobre política que doy cada mañana, dejadme que mire la prensa un poquito que tengo aquí todos los periódicos.

¡Madre de Dios! ¿Todo esto ha pasado durante las vacaciones? ¡La leche! ¿Cómo pueden decir eso? Paro ya de leer las páginas de Cultura y voy a empezar a leer las de política.

¡Pero que críos que sois, la madre que os parió de verdad!