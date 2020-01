Gabriel Rufián: "Si se produce 'Tamayazo' no será una mala noticia para el PSOE sino para la democracia"

Minutos antes de que comience el pleno que, salvo imprevistos, investirá a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los diputados Gabriel Rufián y Aitor Esteban se acercaban a los micrófonos de Hoy por Hoy para compartir su confianza en que salga adelante la legislatura. El diputado de ERC ha bromeado diciendo que está "constipadísimo" y un poco más y no va al Congreso, pero -ya en serio- espera que no haya sorpresas este martes. Cree que las presiones de la derecha sobre algunos diputados socialistas y de formaciones como Teruel Existe por apoyar a Sánchez "es una mala noticia para la democracia, pulsión golpista terrible". Asegura que, desde su formación, siempre están muy atentos de todas las votaciones, pero "hoy más que nunca" porque "si se produce algún tipo de Tamayazo no será una mala noticia para el PSOE solamente sino para la democracia".

Desde ERC están "encantados" de poder conocer qué proponen el PSOE y Unidas Podemos en esa mesa de negociación para abordar la crisis catalana y Rufián recuerda que ellos no engañan a nadie: "Nosotros defendemos lo que defendemos", señala, pero subraya que uno de los puntos incluidos en el acuerdo dice explícitamente quetodo lo pactado se hará "con seguridad jurídica y respeto jurídico a todos los marcos". Los republicanos apelan especialmente al derecho internacional. En cualquier caso, aspiran a "estar mejor que lo que estamos, que ya es mucho, y poder hablar de política".

En la misma línea de Rufián, el diputado del PNV Aitor Esteban considera que "es lamentable intentar deserciones en los adversarios políticos" y cree que "el discurso de España se rompe se acaba si las cosas funcionan con normalidad".

Por su parte, Pablo Echenique ha definido como "teatro" las amenazas de la derecha y extrema derecha y ha señalado que "hoy va a ser un buen día".

“Confío y creo que hay una mayoría de la cámara que es capaz de reconocer el momento histórico en el que está nuestro país”, indicaba con mirada positiva de cara a la investidura el diputado de Unidas Podemos