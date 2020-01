El fichaje de Cavani por el Atlético en este mercado invernal, muy difícil

El fichaje de Edinson Cavani por el Atlético de Madrid en este mercado invernal se ha complicado mucho, tal y como han asegurado fuentes cercanas a la operación a la Cadena SER.

Hubo un primer contacto PSG - Atleti en el que los parisinos pedían en torno a 20M€ y los rojiblancos no llegaban ni a 10.

Si el PSG y el propio jugador hubieran estado dispuestos a salir en este mercado invernal, hubieran reservado a Cavani para que no se lesionara y no se complicara una futura venta. Es decir no hubiera jugado el pasado domingo en Copa (90 minutos y doblete) y no jugaría mañana en Copa de la Liga ante el Saint Ettienne. Hoy Tuchel ha dicho que cuenta con él y que el PSG no es un Monopoly.

Fuentes de la negociación creen que el Atlético se está moviendo en este mercado por otro delantero que no será Cavani.

Existe el acuerdo cerrado entre Atlético y Cavani por tres temporadas a partir de junio y por el que recibiría una importante prima de fichaje el delantero.

A partir del 1 de enero ya puede firmar Cavani un precontrato con otro club pero nosotros no tenemos confirmado que ya lo haya hecho.