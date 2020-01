Manu Carreño: "Esto Zidane lo hace mejor que nadie"

Zinedine Zidane se deshizo en elogios hacia Luka Jovic en la previa del encuentro de semifinales de la Supercopa de España entre Real Madrid Club de Fútbol y Valencia Club de Fútbol de este miércoles.

El técnico francés dejó clara su confianza hacia el joven atacante serbio, del cual llegó a decir que es "el futuro del Real Madrid" y que "acabará marcando muchos goles". Todo ello tras un discreto inicio de temporada del ex del Eintracht de Frankfurt.

Sobre este asunto se pronunció Manu Carreño en El Larguero. "Que listo es Zidane que esto lo hace mejor que nadie. Bueno, mejor que nadie no, aquí está Emery que también lo hace muy bien al igual que muchos entrenadores, pero es que sabe que no está Benzema, que no está Bale... y ha dicho este es el día para decirle a Jovic que es el futuro y que tenemos una confianza en él enorme. Porque mira que no ha tenido días".

El inicio de Jovic en el Real Madrid

Y es que Jovic llegaba al Real Madrid con la vitola de gran fichaje, pues muchos de los grandes clubes de Europa habían pretendido al joven ariete serbio. Sin embargo sus primeros meses en el cuadro blanco no están llenando de ilusión a los aficionados blancos.

Luka Jovic ha jugado 15 partidos y tan sólo ha marcado un gol en Liga. Un gol en 432 minutos de juego es un bagaje demasiado pobre para un futbolista que llegaba de ser uno de los mejores goleadores de la pasada temporada cuando militó en el Eintracht.

Por ello quizás Zidane todavía mantiene intacta su fe en el delantero balcánico y quizás esta Supercopa de España, en la que no estarán ni Benzema ni Bale ni Hazard sea el momento idóneo para que todos salgan de dudas.