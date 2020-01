Ahora ya tenemos gobierno. Hemos estado tanto tiempo pensando en el tema de los pactos, en la investidura, en los acuerdos, tanto tiempo hablando y pensando en este tema, que ahora que ya ha acabado todo me he dicho a mi misma: "Bueno, Pura, pues ahora que ya está, a pensar en tu vida y en tus cosas".

¿Y saben qué me ha pasado? Pues que se me ha olvidado mi vida. De verdad. Es que han sido meses enfrascada en este asunto que me he olvidado de todo lo demás. Y le está pasando esto a todo el mundo, no solo a mí. Esta mañana me ha llamado mi hermana y me ha preguntado: "Pura, ¿tú sabes si yo estoy casada?" Y no he sabido qué decirle. Le he dicho: "Mira, Águeda, por no recordar no recuerdo si estoy casada yo".

Y ahora estoy poco a poco voy intentando recordar qué hacía yo antes, en qué cosas pensaba, qué asuntos me interesaban. Va a costar. Esto va a ser lento, pero lograré recordar poco a poco qué cosas eran importantes para mí antes de que mi cabeza se centrara solo en la investidura. Si a ustedes, oyentes, también les pasa, les ayudo a recordar: esto es la Cadena SER. Esto es Hora 25. Esta voz que están oyendo ahora es la radio. Venga, a recuperar nuestras vidas.