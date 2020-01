Solana: "Ya ha pasado lo más grave de la crisis con Irán"

Esta noche en Hora 25 hemos hablado con Javier Solana, quien fuera el Alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán a raíz del asesinato del dirigente iraní Qasem Soleimani a manos del ejército estadounidense.

"Este episodio lo que pone de manifiesto es que Trump actúa con acciones que no están encarnadas en ninguna estrategia", asegura Solana, que cree que la respuesta de Irán (el ataque a bases estadounidenses en Irak) ha sido "muy medida" que ha servido para "satisfacer a la parte política" del país.

"Hay un deseo por las dos partes de parecer que las cosas no van a ir a más", dice el experto, que actualmente preside el Center for Global Economy and Geopolitics. "Ninguna es creíble", añade Solana, que no obstante concluye que "ya ha pasado el momento más grave de esta crisis, y ahora vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro".