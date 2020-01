Queridos oyentes, escuchen esto: "Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España". Lo dijo ayer Montserrat Bassa, de Esquerra Republicana.

Muchos han dicho que hay que escucharla con atención, con empatía, con cariño y con la mente abierta. Por tanto vamos a escucharla otra vez con más cariño. No. Sigue siendo desagradable. Vamos a ponerle unos pajaritos a ver si mejora.

No, no mejora. Vamos a ponerlo despacio a ver si con la calma empatizamos con ella. Es peor, porque cuanto más tiempo le das más te das cuenta de que no te gusta. Vamos a hacerlo al revés, vamos a ponerlo rápido. ¡Tampoco!

Vamos a ponerlo del revés. Así no, que parece la niña del exorcista. Pero me niego a no empatizar con ella. Intentemos ponerle una voz aniñada que a los críos es fácil tenerles cariño. Oye que no, que no hay manera de empatizar con ella lo hagas como lo hagas.

Por lo tanto, señora Bassa lo que usted ha dicho personalmente "me importa un comino".