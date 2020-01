"Instagram cada día te pide un modelito": Comprar ropa se va a acabar

La idea de alquilar ropa no es nueva: en Occidente, los hombres han alquilado trajes desde hace años Y en algunos lugares de Asia las mujeres alquilan vestidos de novia y fiesta, para ceremonias. Pero en EE.UU., donde el alquiler de ropa funciona desde hace 11 años, ahora parece popularizarse.

Entre otras, la congresista de EEUU Alexandria Ocasio-Cortez ha contado que ella para poder vestir tal y como le exige su trabajo, alquila la ropa. Ella trabajaba como camarera, llegó al Congreso y explica que, además de comprar segunda mano, recibió como regalo de una amiga una suscripción al servicio de alquiler de ropa en Estados Unidos Rent the Runway. Y no es la única, ya que cada vez es más habitual ver las características bolsas negras de Rent the Runway en la mensajería de las oficinas del Congreso y del Senado de Estados Unidos.

Como en cualquier servicio de alquiler, puedes hacerte con una prenda, usarla y devolverla. Pero lo que más funciona son las suscripciones. Esta empresa por ejemplo ofrece dos opciones. Esta compañía ha sido recientemente valorada en 1.000 millones de dólares y tiene una base de suscriptores de unas 100.000 personas que pagan la tarifa de suscripción mensual ilimitada.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Lola Rivas, quien hace un año montó su empresa de alquiler 'Uh, lo, la'. “Poseer ha pasado a un segundo plano. Instagram cada día te pide un modelito. Esto está provocando que queramos cada vez más prendas a las que le damos menos uso”, explica Rivas.

En su empresa, hay tres opciones para alquilar ropa y es un estilista quien confecciona la caja que se envía a cada cliente en función del estilo que precise: casual, oficina, ceremonia...

“En España esto del alquiler estaba para temas ceremoniales, pero la demanda crece. Ahora nos dedicamos a educar al consumidor porque es difícil que se arriesguen”, finaliza Lola Rivas.