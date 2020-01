Sorrentino pone patas arriba la Iglesia: ''Dios es el personaje más importante de la literatura''

Paolo Sorrentino vuelve a la carga con 'The new pope', segunda entrega de su gamberra y socarrona mirada a la Iglesia. La serie de HBO junta ahora a Jude Law y a John Makovich con Javier Cámara o Ludigni Seigner. En esta temporada hay un papa en coma y otro sumo pontífice que le sustituye. También se habla de inmigración, de refugiados, de fanatismo y hasta mete una trama gay.

¿Esta segunda temporada tiene un enfoque mucho más político que la primera?

En esta segunda temporada necesitaba poner en el centro la relación entre la Iglesia y el resto del mundo. El Vaticano es un secreto para todos. Excepto ellos, nadie sabe muy bien cómo funciona el Vaticano y quién está ahí. En la primera temporada, la idea era descubrir qué había ahí dentro. En esta nueva temporada, eso no era suficiente. Lo importante era enfrentar a la Iglesia con el peligro que supone la realidad.

¿Hasta qué punto hay inspiración de los dos Papas, Benedicto y Francisco, en los personajes?

No, no, tomamos cosas del papa Ratzinger para el personaje de Jude Law, porque este papa lo vestimos como haría Benedicto XVI, con todas sus cosas, y le dimos una vuelta más, lo hicimos todavía más medieval, en las ropas, en todo. Francisco II es un nombre que usamos, pero está más cerca de Francisco de Asís, que del papa. Y sigue esa filosofía y eso les parece peligroso porque la Iglesia está llena de riqueza.

Y esa tercera vía del personaje de Malkovich, ¿en quién se basa? ¿En Tony Blair?

La tercera vía es una teoría importante de un cardenal que existió en realidad, el cardenal Newman, del que sale la estatua en la serie. La filosofía de este cardenal nos sirvió para plasmar lo que piensa este nuevo personaje.

Una de las novedades es la presencia del actor John Malkovich, ¿por qué contó con él y que aporta a la nueva temporada?

Aporta mucho. Nos ha dado mucho. John Malkovich. es sabio, irónico, divertido, buen contador de historias. Es distante , pero también es cálido al mismo tiempo. Tiene todas estas características y habilidades que le hacen muy útil para el personaje principal, y yo robé todo eso de sí mismo para el personaje. Escribí el guion, luego él apareció y volví a reescribirlo.

¿Le gusta trabajar con actores?

Al principio no, pero luego me acabo acostumbrando. Cuando empezamos a grabar me daba miedo porque los actores son un misterio, nunca sabes cómo van a salir. si se aprenden el guion, si te van a gustar, no sabes. Así que yo los suelo evitar al principio, pero nos hemos vuelto muy cercanos, son geniales. Con esta primera temporada he tenido mucha suerte, todos son amables, son increíbles, trabajan mucho, es un equipo maravilloso.

¿Cómo ha sido conocer a Marilyn Manson y ficharlo para la serie?

Sabía que era fan de la primera temporada porque en una revista vi que tenía una carcasa del móvil de El joven Papa, así que dije 'hay que tenerlo en la segunda'. Y vino en seguida. Pero es un buen actor, muy buen actor. me ha sorprendido mucho. Además, pinta en su vida y le pedí que pintara para usarlo en la serie y me regaló esa pintura, que ahora cuelga en las paredes de mi casa.

Da la sensación de que el personaje del Papa parece el CEO de una multinacional, ¿cree que la Iglesia es una empresa?

No, no lo veo así, creo que el verdadero CEO es el personaje de B, tratarlo como un hombre de negocios.

Usted destroza uno de los símbolos del Vaticano, de la cristiandad, como es La Piedad, de Miguel Ángel, ¿qué quería decir con eso?

Quería presentar algunos riesgos que pueden llegar de los fundamentalismos, no de uno solo, sino de varios de los fundamentalistas que están surgiendo en el mundo actual.

El drama de la inmigración, de los refugiados aparece aquí en esta temporada, ¿es uno de los grandes problemas políticos hoy?

Sí, sin duda. Pero no sé la solución. Sé que es muy fácil hacer como Salvini y decir "no os queremos", pero también me parece excesivamente fácil decir que todo el mundo puede entrar. Para eso creo que es mejor el término medio de John Malkovich, de escoger esa "tercera vía".

La situación política de Italia y España tienen similitudes, ¿qué cree que va a pasar en un futuro inmediato con la extrema derecha, con la gobernabilidad, con la izquierda?

Es dificilísimo explicar la situación política. Ni los expertos saben, ¿qué voy a decir yo? Lo que sí sé es que me gustaría volver a un mundo donde los políticos estudien para ser políticos. Que haya escuelas para eso, igual que las hay para ser dentistas, pues que las haya para ser políticos. ahora, lo más idea más importante es que cualquiera puede ser político y eso es arriesgado y peligroso. Puedes ser director de cine sin estudiar, pero no puedes ser político sin haberlo hecho. Por eso estoy tan preocupado. Por eso me da tanto miedo el populismo que hay en el mundo.

¿Sabe qué opina el Vaticano de la serie?

El Vaticano no reacciona, nunca. No suele, vamos. Eso demuestra que son inteligentes, que no pasan tiempo conmigo. Estoy de acuerdo. Yo creo que me he divertido en la primera temporada. Toda la gente en el Vaticano ve la televisión, pero si les preguntan dicen que no... Claro que sí, claro que han visto todos los capítulos con detenimiento.

Dice Javier Cámara, protagonista de esta serie, que usted consigue entrar en todos los palacios de Italia...

¡Javier Cámara miente! ¡Solo tengo las llaves de mi casa! .

Pero habrá sido difícil conseguir rodar en ese palacio británico

No, en realidad entrar en ese palacio británico ha sido una de las grandes experiencias de mi carrera... El dueño tenía mucho miedo de que le destrozáramos el palacio, no quería que nos apoyáramos en nada.

¿Qué piensa del papa actual?

No sé, no sé si tengo opinión. Puede que la tenga, pero no le interesa a nadie. No tiene ninguna autoridad lo que yo diga, aunque haya hecho una serie de dos temporadas sobre la Iglesia.

¿Se considera católico? ¿Cuál es su relación personal con la Iglesia?

Me encantaría ser católico. Soy un aspirante. No es fácil, pero me gusta cómo ellos cuentan la historia. Es un buen guion. Dios es el personaje más importante de la literatura. No importa si es real o no.

Ha dirigido películas sobre Andreotti y sobre Berlusconi, dos políticos con mucho peso en Italia, le queda Salvini

No, no, no. He acabado con el cine político. Ya hecho lo que tenía que hacer, ahora ese biopic que lo haga otro, hay muchos directores perfectos para hacerlo.

¿Habrá, entonces, tercera temporada? ¿En qué está trabajando?



Tengo ya una idea para la tercera temporada. Así que, si los productores están de acuerdo, vamos a hacerla, no ahora... pero sí, habría una tercera temporada. Y mientras vuelvo al cine, con Jennifer Lawrence.