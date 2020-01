Carles Aleñá: "¿Si jugaría en el Madrid?Soy del Barça pero nunca digas nunca"

Carles Aleñá, jugador del Betis cedido hasta final de temporada por el Barça, explicó en El Larguero cómo ha sido su llegada al club bético y afirmó que "no negaría jugar en el Real Madrid".

"¿La verdiblanca? Un poco raro al final, después de tantos años con la misma camiseta... Pero los compañeros, la ciudad, la afición... están siendo de 10. Mis compañeros me han acogido desde el primer día"; comenzó a explicar.

"La afición es muy pasional y se vive fútbol las 24 horas. Rubi me ha recibido muy bien, muy contento por ponerme a trabajar con él. Sabía que le gustaba jugar mucho al toque, a mí es lo que mejor me va", añadió.

Sobre su salida del Barça, motivada por la falta de minutos, el canterano culé dijo que Ernesto Valverde nunca le explicó nada. "Nunca me dijo nada de por qué no me convocaba. Pero bueno, una relación súper buena por todo lo que ha hecho por mí. Ojalá nos veamos en un futuro, ya se lo dije", explicó.

Respecto a si los actuales jugadores de la cantera del Barça se merecen minutos, Aleñá dijo que "hay que volver a dar oportunidades a la gente de la cantera, mira Ansu". "Pero también hay que tener paciencia y, especialmente, el nivel", dijo.

"¿Si jugaría en el Madrid? el fútbol da muchas vueltas. Yo soy del Barça toda mi vida pero siempre me han enseñado que 'nunca digas nunca'. Pero para mí es el equipo rival", concluyó.