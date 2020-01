Darío Silva: "¿Cuál es el problema con Víctor? ¿Jamás recibieron al negro del WhatsApp? Me quiero morir"

Este martes el Málaga Club de Fútbol suspendió a Víctor Sánchez del Amo como técnico del equipo después de que circulase por las redes sociales un vídeo suyo íntimo.

Este miércoles, Darío Silva, ex jugador y leyenda del equipo de la Costa del Sol, pasó por El Larguero para dejar claro su descontento con Al Thani. "Para mí Al Thani se ha equivocado en muchísimas situaciones. Está tapando todos los agujeros que tiene atrás, tiene que declarar ante los pequeños accionistas".

Además, dejó claro que no entiende para nada la decisión de suspender al entrenador. "Pero, ¿cuál es el problema con Víctor? ¿Por qué no puede mostrar las bolas, cuál es el problema? Entonces, ¿digamos que toda la gente jamás vio películas porno? ¿Jamás recibieron al negro del WhatsApp? Me quiero morir".