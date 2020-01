Esperar para opinar

La cadena SER está en disposición de darles a conocer un testimonio excepcional. Un ser humano, el único en toda España, que no tiene una posición clara respecto al nuevo gobierno de coalición. Bernabé Gutiérrez, buenos días.

Buenos días. Es usted la única persona de España que asegura no tener una opinión sobre la investidura de Sánchez.

Exactamente me faltan datos para opinar con conocimiento. Y hablar por hablar, pues no.

Para usted este gobierno no va a ser ningún desastre para España.

Bueno, no lo sé

Y tampoco sabe si va a ser algo bueno

No, claro que voy a saber yo. Es que hay muchas variables.

¿Cuándo decidió usted opinar solamente de las cosas de las que tiene todos los datos? Porque esto es inaudito.

Pues desde jovencito, que descubrí que la realidad es muy compleja.

¿Y qué le dicen las personas de su entorno?

Pues me dicen que si no se me cae la cara de vergüenza. Que qué me costaba opinar y posicionarme. Que qué me he creído. Que soy un cerdo. En fin, de todo.

Es que es una vergüenza lo suyo, eh. ¿Qué le costaba posicionarse un poco? No le digo yo que se posicione férreamente, pero un poquico.

- No, es que ya digo, prefiero esperar a ver cómo lo hacen y luego ya opinar.

Qué asco de gente. Así va el mundo.