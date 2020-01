Emiliano García Page, sobre el pacto con ERC: "Estamos haciendo de la necesidad virtud"

El presidente de Castilla La Mancha y dirigente socialista, Emiliano García-Page, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER después de que Pedro Sánchez haya prometido su cargo como presidente del Gobierno. "Siempre que he visto al PP en una oposición hostil y beligerante. No me llama la atención este debate. Creo que el PP se está equivocando. Ha perdido mucho más que Ciudadanos. Me alegro mucho que el PSOE haya asumido el concepto del abstención para acabara el bloqueo. El PP ha perdido una oportunidad de estar a la altura de las exigencias del país", ha expresado.

Se ha referido Page al pacto del PSOE con Esquerra para consgeuir la abstención en la investidura. "Mi opinión sobre no depender de los independentistas es evidente. Voy a trabajar por reconstruir puentes en los partidos con bases constitucionalistas porque puede ser un plan b. No estamos en este escenario porque hayamos querido sino porque estamos haciendo de la necesidad virtud. Sánchez tiene una entereza extraordinaria después de haber aguantado los que han dicho los independendentista en la investidura", ha asegurado García Page.

García Page se ha puesto a disposición del Gobierno. "Es bueno apostar por el diálogo y la normalidad institucional. He hablado con Sánchez en las últimas semanas y tenemos pendiente una conversación", ha dicho. El dirigente socialista se ha mostrado en días pasados muy crítico con las negociaciones con ERC para la investidura.

"Mi posición a partir de ahora es que todo vaya bien para los ciudadanos, como la de cualquier español de bien", ha insistido el dirigente socialista.