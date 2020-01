Ángel Negro: "En los pueblos la gente se está muriendo sin la sanidad que merecen"

Esta es una nueva historia sobre la España vaciada o, mejor dicho, la España olvidada. Un hombre enfermo de cáncer lleva un mes recibiendo diariamente un tratamiento de radioterapia. A la gravedad de la enfermedad hay que sumarle que este hombre se ve obligado a hacer cada día 130 kilómetros para poder recibir ese tratamiento en el Hospital de Zamora. Cuando ningún familiar puede llevarle en coche desde Benavente, la localidad en la que reside, hasta el hospital, tiene que hacerlo una ambulancia que para en otros pueblos de la provincia para llevar a enfermos como él hasta la capital. Además, llegar hasta el hospital no le asegura recibir su tratamiento porque, en el último mes, la máquina de radioterapia del Hospital de Zamora se ha estropeado dos veces. Queda añadir un último dato: este hombre tiene 80 años.

Ángel Negro, periodista de Antena 3 noticias, contó la historia de su abuelo por Twitter: su abuelo, a sus 80 años y enfermo de cáncer, llevaba 8 días sin poder recibir su sesión diaria de radioterapia. Hoy Ángel se ha asomado a ‘La Ventana’ para contarnos, de primera mano, las consecuencias y desventajas de vivir en la España vaciada.

La máquina de radioterapia del Hospital de Zamora está estropeada y la otra máquina es una de las que Amancio Ortega ha donado a varios hospitales. Sin embargo, esa máquina está parada porque “parece ser que no tiene los trámites para ponerla en marcha”, nos cuenta Ángel, quien supone que será cuestión de semanas o meses.

“Mi abuelo entiende que las máquinas se estropeen y lo tiene asumido”, explica con resignación. Pero se queja: “cuando llevamos 9 días con una máquina estropeada, ¿no puede haber alguna alternativa?”.

En Benavente hay un hospital, pero sin la suficiente capacidad para dar tratamientos de radioterapia o quimioterapia. Pero no sólo no tiene capacidad para esto, sino que “tampoco se puede dar a luz en Benavente, si un niño se pone enfermo por la noche, no hay un pediatra de urgencias”, nos cuenta.

Ángel denuncia de manera clara que “en los pueblos la gente se está muriendo sin la sanidad que merecen”, y esto pasa en todos los pequeños pueblos de España. Es necesario que nos preguntemos por qué la gente está tan enfadada, por qué incluso León, Zamora o Salamanca salen ahora con el debate de que quieren una autonomía propia. “Es la España que están vaciando”, y reitera: “no es sólo la historia de mi abuelo, es la de mucha más gente”.