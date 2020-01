Esta especie de histeria colectiva en la que parece instalada nuestra vida pública empieza a atemperarse según se va imponiendo el principio de realidad. En todas las direcciones. Hoy el Parlamento Europeo ha dicho que Junqueras ya no es eurodiputado atendiendo la decisión del Tribunal Supremo español de que un condenado en firme a 13 años por sedición y malversación no puede salir de prisión a ejercer de eurodiputado. Y la Junta Electoral de Barcelona le ha retirado su acta de diputado a Torra, veremos qué hace finalmente el presidente del Parlament que ha dicho que no lo acatará.

Hoy también hemos ido completando el mapa del nuevo gobierno, que será numeroso, tendrá 23 miembros, pero todavía está por debajo del récord del segundo gobierno de Adolfo Suárez que tuvo 24 y no era de coalición. Y, sobre todo, hoy también hemos visto algo que escasea en los últimos tiempos, y es que miembros de otros partidos, en concreto algunos del PP, daban la bienvenida y destacaban la solvencia de los dos fichajes estrella anunciados hoy por Moncloa para el gabinete de Pedro Sánchez. La Ministra de Asuntos Exteriores, experta en comercio internacional, Arantxa González y el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hasta hoy presidente de la autoridad fiscal independiente. Dos perfiles muy técnicos en un gobierno con mucha carga política, sí, pero con un carácter muy económico, hasta asuntos exteriores tiene ese sello, y muy plural, van a convivir sensibilidades distintas. Nada sería más terapéutico para esta sociedad que en ese consejo de ministras y ministros se diera ejemplo de cómo se rema en una sola dirección aunque no se vea todo exactamente igual.