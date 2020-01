Uno de los gigantes de la industria del cine, la legendaria Warner Bros, va a utilizar la inteligencia artificial para decidir qué películas hace y cuáles no. El invento incluso tiene nombre, ‘Cinelytic’ se va a llamar, y se aplicará tanto a los proyectos en sí mismos (ideas, argumentos, guiones, tramas…) como a las estrellas que tengan que llevarlo a la pantalla. Es decir, que va a ser un algoritmo el que decida -o el que aconseje- si una historia merece la pena ser contada, de qué manera hay que contarla, a quién le puede interesar, si tal actor o tal actriz son los más idóneos y -aquí viene lo básico, lo fundamental, la madre de todos los motivos- qué resultado puede tener en taquilla.

Yo esta mañana cuando he leído la noticia no he querido llamar a Carlos Boyero porque sus gritos se iban a escuchar en Tombuctú, pero me he quedado pensando que todo esto de la inteligencia artificial, el 'big data'… Es impresionante, permite progresos inimaginables, mejoras brutales en todos los campos, pero encierra también un peligro enorme; que es directamente aborregarnos. Ya no sólo en política o en consumo, sino también en la cultura. Y a mí personalmente ese panorama me parece aterrador.

Sólo me faltaba saber que el ‘New York Times’ ya está ofreciendo noticias que selecciona en base a los estados emocionales del lector; y que esa es una práctica que amenaza con extenderse. No sé, seguramente me haya pillado mayor todo esto, pero me da mucho yu-yu. A lo mejor hay que cambiarle el nombre de “inteligencia artificial” y pensar en otra cosa. Aunque afortunadamente, siempre nos quedará la capacidad creativa del ser humano y episodios como el culebrón por capítulos del nuevo gobierno, que esto no hay algoritmo que lo supere.