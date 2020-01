Juanmi Callejón: "Me rompí, el chico tiene una enfermedad y me pedía que no me fuera"

Juanmi Callejón, hermano de José Callejón y flamante nuevo jugador del Marbella, ha charlado en El Larguero con Yago de Vega para contarnos cómo fue esa viral despedida de su antiguo club, el Bolívar, y cómo está siendo esta adaptación a su nuevo club: la UD Marbella.

Un vídeo en el que se le veía despidiéndose de un pequeño aficionado y en el que no podía contener las lágrimas se viralizó en redes sociales, Callejón nos explica cómo fue ese momento: "Para llorar soy muy duro, poca gente me ha visto llorar. Tuve una semana complicada con muchas emociones, yo era el único que sabía que seguro no me iba a quedar. Pasaron muchas cosas durante este partido y el chico que tenía una enfermedad me decía que no me fuese, y decidí regalarle mi última camiseta, se la merecía más que nadie" afirma el jugador del Marbella, que como él acabó emocionando a las redes sociales.

Sobre las razones que le llevaron a Bolivia, todo fue por Miguel Ángel Portugal y se quedó seis años: "Fueron los seis años más importantes de mi vida". Después de una larga etapa en Bolivia, todo este tiempo con su familia tan lejos contó mucho en su salida del club: "Tengo tres hijos y echaba mucho de menos a la familia" afirmó Callejón, que tiene en la próxima eliminatoria de Copa del Rey su oportunidad para debutar con su nuevo club.