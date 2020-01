El coste ecológico mundial de los incendios en Australia

El cambio climático tiene una relación directa con la longevidad y la virulencia de estos fuegos. El investigador de CSIC Fernando Valladares explica que se están batiendo récords de intensidad y extensión en el caso de los fuegos de Australia. Esto implica que hay otras regiones del mundo que corren el riesgo de sufrir incendios similares, como California o la región mediterránea.

“La sequía de la primavera de allí ha generado una acumulación inusual de combustible seco, de materia vegetal seca, y cuando ha venido esta época cálida favorecida y amplificada por el calentamiento global, ha dado lugar a esta combinación de factores que ha desencadenado los incendios devastadores que estamos viendo”.

Valladares insiste en que esto no se limita a Australia, sino que “está empezando a llegar a Chile, a Argentina y en breve estará en la atmósfera global”. España también reúne algunos de esos factores que han llevado a Australia a esta crisis: “la combinación de calor y sequía en la época de verano te predispone a que se den incendios”, dice, además del abandono del medio rural y las prácticas forestales tradicionales.

La diferencia positiva de España con Australia es “el nivel de fragmentación del territorio, que es malo para los procesos ecológicos, pero es mejor para prevenir la extensión de los incendios de forma descontrolada”, explica el investigador.

En cuanto al tipo de políticas que deberíamos adoptar para minimizar los riesgos, Valladares señala dos líneas de actuación. “Sería como cuando tenemos gripe, el tomar aspirinas o el realmente vacunarse contra la gripe. Las aspirinas es lo que se está haciendo ahora, reclutando tres mil soldados, poniendo a miles de voluntarios a ayudar a los cuerpos profesionales de bomberos y haciendo lo que se puede para cortar la extensión de las llamas. Pero el problema es el cambio climático, y ahí es donde se ha criticado mucho a Scott Morrison, el Primer Ministro de Australia, que se ha tomado con mucha tranquilidad lo del cambio climático, y ese es el núcleo del problema”.

Australia es uno de los países más emisores de gases de efecto invernadero per cápita y Valladares insiste en la necesidad de trabajar en este sentido. El investigador cree que no debe desanimarnos el que las medidas que podamos tomar no tengan un impacto inmediato. Además, dice que debemos tener varios planes en paralelo para intentar no rebasar el límite de 1,5º más en la atmósfera.

Los incendios de Australia no solo afectan a este país, sino que tienen un impacto en todo el planeta y que “nos debe hacer reflexionar y tomarnos esto en serio”, dice Valladares. Por eso da importancia a la labor de los medios de comunicación para que la sociedad se conciencie y presione a los gobernantes a tomar decisiones.

Mil millones de animales muertos

Los koalas son todo un icono en Australia. “Son animales entrañables que tienen una movilidad muy reducida”, destaca el investigador. Por eso su estrategia contra el fuego es hacerse una bola, pero con incendios de tan gran magnitud no pueden sobrevivir así. Se calcula que se ha perdido un tercio de los koalas de Nueva Gales del Sur y Queensland.

Más de mil millones de animales se han quemado en esta crisis. Y lo más alarmante es que la temporada de incendios en Australia no ha hecho más que empezar. Valladares augura que todavía veremos más superficie quemarse y más datos de récord entre enero y febrero.

“Hemos cruzado un umbral de no retorno”, lamenta Valladares. Pese a que la vegetación de la zona está acostumbrada a los incendios, no lo están a estos fuegos de tan alta intensidad y que dificultan la regeneración natural de la vegetación. Australia es un reservorio de diversidad, y este desastre supone un riesgo para la destrucción de especies autóctonas como los marsupiales y otras poco comunes que están viéndose amenazadas.