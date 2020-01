Nadie creyó a Goddard

Uno de los mejores refranes de la lengua castellana es el que te dice que es mejor ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras. Hoy vamos a recordar cómo un periódico de gran prestigio, el New York Times, hizo justo lo contrario, un 13 de enero de 1920.

Unas semanas antes, un profesor llamado Robert Goddard había publicado un libro titulado “Un método para alcanzar alturas extremas”.

No era un libro para crecer mucho; eran los escritos que había hecho Goddard sobre sus ideas para crear un cohete que pudiese llegar hasta el espacio exterior… e incluso la luna. Goddard llevaba fascinado con la idea de viajar al espacio desde la infancia, y había conseguido que el Instituto Smithsonian le subvencionara sus estudios con cohetes. En su libro, Goddard afirmaba, bastante tímidamente, que algún día sería posible viajar hasta la luna.

Y eso fue lo que le hizo tener un mal día el 13 de enero de 1920. Porque el New York Times hizo un editorial dedicado a él. Pero no en plan bien, si no ridiculizando sus afirmaciones, y tratándolo de majadero. De hecho, el editorial decía que Goddard no tenía “ni los conocimientos que les damos a los niños en el colegio”.

Goddard, que intentó limitar los daños con un comunicado de prensa, se volvió muy solitario y huraño después de esta atención mediática.

Murió en 1945, sin poder ver que lo que afirmaba él en su libro era totalmente correcto. Tampoco pudo leer la corrección que publicó el New York Times, el 17 de julio de 1969, cuando salió de la Tierra el Apolo 11, el cohete que llevo a los seres humanos a la Luna. Y lo que más ilusión le habría hecho: ver que la NASA le puso su nombre a su centro espacial más importante.