Año 2001. Belén Gopegui publica su cuarta novela, Lo Real. En sus páginas, el "coro de asalariados y asalariadas de renta media reticentes" reivindica la bondad como algo político y colectivo:

Ser bueno, así pues, es aquí donde hemos venido a parar. Sé bueno. Sé buena. Sed buenas personas. Lo de siempre, nos dices, pero no es lo de siempre (...) Nada tenemos, ni dignidad, ni justicia, ni la bondad tenemos. Es mentira que la bondad esté al alcance de cualquiera. No aquí. No en estas condiciones. Pero en otras podría llegar a estarlo. Las luchas, dices, las venganzas, sólo para que la bondad nos pertenezca.

Año 2020. Ana Merino, reciente ganadora del Premio Nadal por El mapa de los afectos, defiende la bondad como propuesta vital en una novela, dice, "en la que los personajes que me han inspirado son genuinamente buenos, porque creo en la bondad, que alimenta una percepción del mundo que nos ayudará a todos a salir adelante".

Hoy, en La Hora Extra, defendemos eso que defiende Merino y que ya escribió Gopegui, que la bondad nos pertenezca como una opción política indiviual y colectiva, y hablamos de historias que huyen de la violencia, el grito o la estridencia. Historias que defienden el uso de la palabra con sosiego y con calma. Desde el proyecto del dramaturgo Jordi Casanovas de llevar a escena una obra de teatro sobre el procès en Cataluña, a la visión de Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial, pasando por la historia de un hombre que dedicó gran parte de su vida a coleccionar en silencio miles libros de cocina antiguos o la propuesta del director y dramaturgo Iván Morales, Desayuna conmigo, que hace hablar a sus personajes sobre el amor y el desamor con palabras nuevas.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Ana Alonso, Pepa Blanes, Emma Vallespinós y Carlos G. Cano.

