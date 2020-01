Las asociaciones aplauden el nuevo ministerio de Consumo

Ileana Izverniceanu, de OCU; Rubén Sánchez, de FACUA; Adrián Fernández, de Greenpeace y nuestro experto en energías, Jorge Morales han puesto sobre la mesa este domingo en SER Consumidor algunas de las asignaturas pendientes del nuevo gobierno.

Los portavoces de OCU y Facua han coincidido en valorar como “muy positivo” el nuevo ministerio de Consumo “que podrá poner encima de la mesa del Consejo de Ministros muchos de los problemas de los consumidores”. Ruben Sánchez ha pedido al ministro Alberto Garzón “que asuma el reto de frenar los fraudes masivos” y OCU ha asegurado que “pese a las transferencia y las normas europeas, un gobierno puede tomar muchas medidas para evitar muchos problemas de los consumidores, por ejemplo el de lo consumidores más vulnerables”. También han coincidido en que muchos de los problemas de banca, eléctricas o telefonía “se podrían haber evitado con un ministerio de Consumo”.

El portavoz de Greenpeace, Adrián Fernández, ha dicho que es un “salto importante para avanzar en la lucha contra el cambio climático, pero también para poner en marcha políticas como la lucha contra las bolsas de plástico o la obsolescencia programada”. Y el ministerio de Consumo “puede ayudar mucho”.

Jorge Morales, nuestro experto en energías, ha dicho que un apuesta del gobierno debe ser la reforma del mercado eléctrico: “Si se hace bien la transición eléctrica, la factura de la luz será mucho más limpia y más barata. Pero no es fácil”.

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, ha dicho que el nuevo ministerio de Consumo “es un gran paso adelante. Y esto no va de ideologías, sino de solventar los problemas de los consumidores”.

Basulto no ve clara la dieta del ayuno intermitente

El dietista-nutricionista Julio Basulto, colaborador de SER Consumidor, ha dicho en el programa que el estudio sobre los supuestos beneficios de la famosa dieta del ayuno intermitente, hasta 16 horas sin comer, “no están demostrados” y que, sin embargo, si hay que estar muy atentos “a las posibles consecuencias de la misma”. También ha desmentido que alimentos como el café, el té, las manzanas o el aceite de oliva, entre otros muchos, que circulan por revistas y redes como “quema-grasas”, sean tales. “No son malos, algunos no engordan, son saludables, pero no son quema-grasas. No hay alimentos quema-grasas”, ha respondido rotundo.

Iturralde pasa nuestro test de consumo

El árbitro Iturralde González, comentarista en la cadena SER, ha pasado nuestro test de consumo “sin mala uva” y ha dicho que “hay más errores en el bar que en el VAR”, que lo recicla “todo” o que su pecado gastronómico es la Nutella…