Óliver Laxe: "Si gano el Goya creo que hablaría de la herida abierta que tiene España"

El director de cine, Óliver Laxe, visita #ElFaroRaíz y charla con Mara Torres bajo el seudónimo de 'Chester. Hijo de padres gallegos, nace en París, y vuelve a Galicia a los seis años. Es allí, en tierras gallegas, concretamente en la montaña lucense, donde ubica su última película 'Lo que arde', nominada a cuatro premios Goya (mejor dirección, mejor película, mejor actriz revelación y mejor dirección de fotografía) y donde encuentra sus raíces vitales y personales más profundas de las que habla en la madrugada de la Cadena SER.

Ha recordado con Mara Torres la casa de sus abuelos, que describe como la típica casa del rural gallego que olía "a verdad"; una infancia en la portería de París en la que trabajaban sus padres antes de volver a Galicia y del proceso de creación de 'Lo que arde', en el que, reconoce, se asustó y fascinó a partes iguales con el fuego, elemento central del relato de la película que cuenta la historia de un hombre, Amador, que es acusado de causar un incendio y que convive con el reproche social de su entorno.

Nos ha relatado cómo fue la particular grabación del filme en el que vivieron una inmersión total con los profesionales forestales. "Hicimos la formación para ser bomberos y luego vivimos dos campañas de incendios", ha explicado. Como ha comentado ya anteriormente, eligió a dos actores que no eran profesionales pero que tenían ese algo que hace falta. "A mí me gusta mucho que el personaje esté cerca de la persona", ha explicado. De esa elección ha salido una nominación a actriz revelación para Benedicta Sánchez.

Afronta con "mucha ilusión" sus cuatro candidaturas a los premios del cine español, pero reconoce que "siempre he ganado premios, muchos del público, más importantes que los Goya". Insiste Laxe en que es importante que se posicione a la misma altura que otras películas de la industria cinematográfica y ve eso como un logro "que cierra su trabajo y lo deja en paz".