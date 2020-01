Aprender cualquier cosa. No hay nada mejor que la repetición musicada. ¿Se acuerdan ustedes de como aprendimos las tablas de multiplicar? Cuando éramos chiquillos. Eso no se olvida nunca. 7 x 7, 49, 8 x 8, 64. Por eso me he venido aquí, a este precioso rodeado de chiquillos. Porque tenemos que aprender cosas nuevas. Concretamente, la tabla de los nuevos ministros. Nos van a ayudar los chiquillos.

Venga chicos, la tabla de los ministros nuevos.

Alberto Garzón, consumo, Manuel Castells, Universidad, Pedro Duque ciencia, Salvador Illa Universidad, Irene Montero Igualdad, Luis Planas agricultura, pesca y alimentación, Reyes Maroto industria, Yolanda Díaz trabajo, Isabel Celaá educación, Grande-Marlaska interior, Margarita Robles defensa.

Apréndete la tablita tú y todos los colaboradores, que os va a hacer falta. Lo que no han podido aprender los niños es la tabla de los vicepresidentes, que son muchos y no se acuerdan.