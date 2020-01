Hace cinco días, cuando Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo como presidente del gobierno, fue muy comentada aquella frase del rey cuando le dijo: “Esto ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después”. Se hicieron todo tipo de análisis e interpretaciones: que si era una broma entre ellos, que si era un tirón de orejas, una profecía… Bueno, hoy, tras la multitudinaria puesta de largo del nuevo gobierno no ha habido chanzas ni palabras para el morbo, pero Felipe VI les ha deseado suerte. Que es un clásico, ya lo sé, es un tópico, una frase hecha, así como de cortesía, pero me he quedado pensando: ¿qué sería tener suerte en este caso? ¿Que no estallaran broncas internas a las primeras de cambio? ¿Que se pudiera restablecer un canal de diálogo medianamente sensato con la oposición? ¿Que se cumplieran algunas de las promesas básica en materia social? ¿Que no chirriara el nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general del estado?

No me parece que nada de esto tenga que ver con la suerte sino con la competencia o incompetencia; con el acierto o el error en la toma de decisiones; y desde luego con la capacidad de hacer política sin tanta calculadora y con mayor influencia -para bien, se entiende- en la vida de las personas.

Así que vamos a dejar la suerte para la lotería, porque la política es otra cosa, aunque a veces Pedro Sánchez con algunas decisiones parece que la esté tentando permanentemente.