¿Más vacaciones para los no fumadores?

Un empresario británico ha decidido dar cuatro días más de vacaciones a los trabajadores que no fumen, según cuenta The Sun. La medida pretende compensar el tiempo que pierden sus compañeros fumadores en las pausas de pitillo, que ha cuantificado en una hora al día. E indirectamente busca incitar a aquellos trabajadores que aún fuman para dejar de hacerlo, aunque estos deberán demostrar un año de abstinencia antes de disfrutar de estas vacaciones adicionales. Hace dos años, un empresario japonés hizo lo mismo en su compañía.

No tenemos claro si la costumbre nociva de una parte de la plantilla debe generar derechos para quienes no la tienen o si debería ser al contrario: que los fumadores tuviesen menos vacaciones por el tiempo quemado al fumar. Tampoco queda claro por qué castigar, aunque sea indirectamente, una determinada forma de pérdida de tiempo y no otras, menos evidentes, o por qué medir con el mismo rasero a quien fuma dos pitillos que al que agota una cajetilla en su horario laboral. Pero bueno, planteamos estas dudas porque este espacio busca la polémica. En general, el objetivo parece loable, los no fumadores estarán contentos y los que fuman, pues ya saben a qué atenerse.