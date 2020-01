Almudena Ariza: "Mi trayectoria como reportera ha sido apasionante, pero he vivido cosas crudísimas"

Su objetivo era ser guitarrista, dedicarse a la música, pero acabó siendo periodista y, actualmente, corresponsal de Televisión española en París. Almudena Ariza dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo en Radio Algeciras cuando tenía 17 años, aunque para entrar, nos confiesa que mintió sobre su edad. “Escuché por la radio un anuncio en el que pedían gente mayor de 18 años, entré y empecé a presentar un programa de música”, nos cuenta. Sus planes de dedicarse al flamenco y ser concertista de guitarra fueron cambiando, y eligió estudiar periodismo.

Almudena Ariza fue corresponsal en las guerras de Irak y Afganistán, en los tsunamis de Indonesia y Japón, en terremotos como el de Haití, y confiesa: “mi trayectoria como reportera ha sido apasionante, pero he visto cosas crudísimas”, explica. Ahora se cumplen 10 años del terremoto de Haití, una cobertura que fue “especialmente dura”. Los mismos huracanes que golpeaban partes de Estados Unidos, golpeaban también a Haití; “vimos la diferencia entre lo que es una catástrofe afrontada por un país rico y por un país completamente pobre”, cuenta.

Actualmente lleva seis meses en París tras ser corresponsal en Nueva York, ciudad a la que se siente muy ligada: “yo soy muy de Nueva York, mi espíritu y mi personalidad es como esa ciudad, muy loca e intensa”. Al llegar a París, una ciudad completamente diferente, Almudena siente que nada ha cambiado en veinte años, “la sensación es que el mundo se ha detenido”, cuenta.

Hace unas semanas, Almudena Ariza fue propuesta para convertirse en directora de Informativos de Televisión española. Se convocó un referéndum interno entre los trabajadores de TVE pero, como fueron pocos los que la votaron, rechazó el puesto; algo de lo que no se arrepiente. “Me entusiasmaba la idea de contagiar a mis compañeros el poder cambiar las cosas y emprender la transformación digital”, nos cuenta. Sin embargo, confiesa que el hecho de trabajar en un despacho hubiese sido un gran sacrificio para ella porque “lo que siempre me ha gustado es estar en la calle y contar las cosas desde la calle y no desde una redacción”.