Dolor y gloria, de Almodóvar, es una obra de arte que ahora toca con decisión y sensibilidad a la puerta de los Oscar de Hollywood. Trata de la vida; su director, Pedro Almodóvar, y su principal actor, Antonio Banderas, junta el esfuerzo que avala su historia, su arte y su vida para explicar que la vida va en serio, que no hay herida que dentro no tenga el resplandor, a veces oscuro, siempre real, de la dureza que encierra todo gesto bello, toda renuncia. Una película escrita en el semblante de Pedro y de Antonio, en las primeras personas que la ficción no puede disimular, como no se pueden disimular el llanto, el dolor y la gloria.