"En eso hay que darles la enhorabuena": Manu Carreño resalta en qué es más regular el Barcelona

El FC Barcelona hizo oficial el pasado 13 de enero el cese definitivo de Ernesto Valverde como entrenador de la primera plantilla del club. Acto seguido, en la presentación de Quique Setién como nuevo estratega culé, Bartomeu confesó que ya llevaban semanas hablando con distintos entrenadores sin haber rescindido el contrato del vasco.

Tras esto, el director de El Larguero no se mostró ajeno a esta situación: "Si mal han estado en la gestión del 'Caso Valverde', lo de las explicaciones de hoy ha sido ‘para mear y no echar gota’, no se puede hacer peor, pero explicarlo, todavía ha sido peor. La explicación, donde ha reconocido Bartomeu que lleva semanas, incluso meses, hablando con otros entrenadores, sin cortarse, sin problema; ¿Qué estará pensando Valverde?", sostuvo.

Manu Carreño, a su vez, recalcó lo que para él falta hoy en el Barça y que espera que lo recuperen: “Y mañana, que había descanso, Setién ha dicho ‘no, no, que mañana descanso no. Hay que empezar a trabajar la posesión y la presión sin balón', que son los dos mandamientos de la filosofía 'cruyffcista', 'guardiolista' y 'setienista', porque eso es lo que ha recuperado el Barça: el estilo de juego. El otro estilo ni lo saben, ni lo conocen, ni lo tienen, ni creo que saben qué es, porque peor estilo para hacer las cosas no se puede tener", añadió.

Para finalizar, Carreño advirtió que el cese de Valverde no fue algo sorpresivo, aunque las formas sí: "Tampoco nos alarmemos porque de la noche a la mañana hayan echado a Valverde. Ahora, sí nos alarmamos por las maneras y las formas de echar a Valverde, por lo chapuceros que son en la directiva del Barça: no saben hacer las cosas de otra manera. Eso sí, son regulares, llevan una línea de regularidad: si una cosa la hace chapucera, la siguiente también. Llevan una línea de regularidad: chapuza tras chapuza”, concluyó.